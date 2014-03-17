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Капибары из Ленинградского зоопарка переехали в вольер

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С наступлением холодов теплолюбивых питомцев пересаживают в зимние вольеры.

Капибары из Ленинградского зоопарка вернулись на экспозицию. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 17 октября. 

С наступлением холодов теплолюбивых питомцев пересаживают в зимние вольеры, и капибары – не исключение. 

Приходите в гости к своим любимцам. Зимний вольер капибар находится на внешней стороне павильона "Тропический дом". 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Показательные кормления капибар проводятся каждое воскресенье в 14:15.

Кроме того, в зоопарке напомнили, что внутренняя часть "Тропического дома" закрыта.

Ранее в учреждении назвали различия между страусами и эму. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: капибары, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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