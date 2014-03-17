Капибары из Ленинградского зоопарка переехали в вольер

С наступлением холодов теплолюбивых питомцев пересаживают в зимние вольеры.

Капибары из Ленинградского зоопарка вернулись на экспозицию. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 17 октября.

С наступлением холодов теплолюбивых питомцев пересаживают в зимние вольеры, и капибары – не исключение.

Приходите в гости к своим любимцам. Зимний вольер капибар находится на внешней стороне павильона "Тропический дом". Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Показательные кормления капибар проводятся каждое воскресенье в 14:15.

Кроме того, в зоопарке напомнили, что внутренняя часть "Тропического дома" закрыта.

Ранее в учреждении назвали различия между страусами и эму.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка