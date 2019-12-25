Полицейские нашли в машине жителей Ленобласти почти 400 граммов марихуаны

Полицейские остановили машину неподалеку от железнодорожного переезда по дороге в Каменку.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконном хранении марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 31 марта, неподалеку от железнодорожного переезда по дороге в Каменку был остановлен ВАЗ-21114, в котором находились двое граждан 1994 годов рождения. Во время осмотра в машине был найден и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в пакете находился каннабис (марихуана) массой 399,1 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Один из молодых людей теперь находится под подпиской о невыезде, второй обязан явкой.

Ранее в Подмосковье МВД перекрыло канал поставки крупных партий героина из-за рубежа.

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