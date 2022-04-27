"Калининское СПХ" выращивает 130 тыс. виол для посадки на улицах города

Всего районы города в этом году украсит 5,5 млн цветов.

В оранжереях садово-парковых хозяйств Северной столицы начинают цвести виолы. Уже этой весной они украсят собой городские улицы – цветы можно будет увидеть на проспекте Непокоренных, на Свердловской и Арсенальной набережных, вдоль всего Московского проспекта и много где еще, – рассказывает в своем Telegram-канале вице-губернатор Сергей Петриченко.

"Калининское СПХ" выращивает 130 тыс. устойчивых к погодным капризам виол. Специалисты уделяют внимание каждому ростку, выполняя пикировку, черенкование, подкормку и другие необходимые для виол процедуры.

Один из важных этапов – закаливание. Постепенно, в течение месяца рассаду готовят к тому, что в нашем климате даже в начале мая могут быть и заморозки, и снег. Необходимо, чтобы виола была в состоянии выжить в самых некомфортных условиях. Сергей Петриченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Если погода будет благоволить, виолы "выйдут на улицы города" уже в конце апреля. Всего же Комитет по благоустройству запланировал посадку 5,5 млн цветов в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что петербуржцев 22 марта будут ожидать "температурные качели".

Фото: Telegram / Сергей Петриченко