Петербуржцам рассказали, какую температуру не нужно сбивать

Некоторые считают, что парацетамол снимает отек, однако в действительности это не так.

Отоневролог Виктор Воронов не рекомендует сбивать температуру, если она ниже 38,5 градуса. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Некоторые считают, что парацетамол снимает отек, однако в действительности это не так. Такие препараты только снимают симптомы. Сбивать температуру нужно, когда она поднимается у пожилых людей и детей выше 38, а у взрослых – выше 38,5 и 39 градусов, отметил Виктор Воронов.

При продолжительной температуре более 38 градусов стоит обратиться к врачу, так как это может говорить о распространении бактериальной инфекции. А в таком случае потребуется антибактериальная терапия.

В больнице Святого Георгия 6 октября открыли 100 коек для приема инфекционных больных.

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