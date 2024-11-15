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В Петербурге врач рассказала, какую прививку необходимо поставить этой весной
Сегодня, 16:52
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В Петербурге врач рассказала, какую прививку необходимо поставить этой весной

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Вакцинация – это самый доступный метод борьбы с инфекционными заболеваниями.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач Анна Сталевская назвала прививку, которую необходимо поставить этой весной. 

Отмечается, что вакцинация – это самый доступный метод борьбы с инфекционными заболеваниями. В настоящее время она предупреждает до 3 млн смертей ежегодно. 

Сейчас начинается сезон так называемых клещевых инфекций. Среди жителей нашего города очень много дачников, огородников, да и просто людей, которые любят посещать лесопарковые зоны. Активность клещей достаточно высока, и они, к сожалению, являются переносчиками заболеваний – энцефалита, боррелиоза. Поэтому сейчас самое время защитить себя.

Анна Сталевская, врач 

От гриппа рекомендуется прививаться не раньше августа, поскольку пик заболевания приходится на осень-зиму. 

Ранее на Piter.TV: травматолог из Елизаветинской больницы рассказал об увеличении числа травм суставов. 

Фото: pxhere 

Теги: вакцинация, прививка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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