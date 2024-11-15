В Петербурге врач рассказала, какую прививку необходимо поставить этой весной

Вакцинация – это самый доступный метод борьбы с инфекционными заболеваниями.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач Анна Сталевская назвала прививку, которую необходимо поставить этой весной.

Отмечается, что вакцинация – это самый доступный метод борьбы с инфекционными заболеваниями. В настоящее время она предупреждает до 3 млн смертей ежегодно.

Сейчас начинается сезон так называемых клещевых инфекций. Среди жителей нашего города очень много дачников, огородников, да и просто людей, которые любят посещать лесопарковые зоны. Активность клещей достаточно высока, и они, к сожалению, являются переносчиками заболеваний – энцефалита, боррелиоза. Поэтому сейчас самое время защитить себя. Анна Сталевская, врач

От гриппа рекомендуется прививаться не раньше августа, поскольку пик заболевания приходится на осень-зиму.

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