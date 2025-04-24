Травматолог из Елизаветинской больницы рассказал об увеличении числа травм суставов

Всего за прошлый год специалисты провели две тысячи двести операций, среди которых почти полторы тысячи составляли артроскопические процедуры на различных суставах конечностей, включая плечи, колени, лодыжки и локти.

В операционной третьего травматологического отделения прошла операция одному из сотрудников редакции "Петербургского дневника". Молодой мужчина получил повреждение колена в повседневной ситуации — случайно неудачно повернувшись, присев и встав снова на колено. Изначально болевые ощущения казались незначительными, однако постепенно усиливались настолько, что привели пациента к решению оперироваться. Причем операцию выбрали непростую — артроскопию, позволяющую врачам детально рассмотреть внутренние структуры сустава с использованием специальной видеокамеры.

По словам заведующего третьим травматологическим отделением Андрея Жигунова, ежедневно в одной лишь этой операционной выполняется около десяти-двенадцати оперативных вмешательств на суставах. Всего за прошлый год специалисты провели две тысячи двести операций, среди которых почти полторы тысячи составляли артроскопические процедуры на различных суставах конечностей, включая плечи, колени, лодыжки и локти. Из них примерно триста операций касалось реконструкции поврежденных связок коленных суставов. По статистике, ежегодно через третье травматологическое отделение проходят около двух с половиной тысяч больных, находящихся в стационаре, плюс более тысячи посещений амбулаторного дневного стационара.

Артроскопия представляет собой современную минимально-инвазивную методику хирургического лечения суставов, осуществляемую с применением специального инструмента — артроскопа. Для доступа хирурги делают минимальные разрезы кожи, что существенно уменьшает риск травмирования близлежащих кровеносных сосудов и мягких тканей, ускоряет процесс выздоровления и реабилитационного периода. Картинка с встроенной миниатюрной камеры высокого разрешения выводится на экран монитора, позволяя специалисту внимательно изучить состояние внутренних элементов сустава и выявить повреждения наиболее точно.

Жигунов подчеркнул, что подобная практика возникла благодаря инициативе бывшего руководителя больницы Святителя Георгия Валерия Стрижелецкого, ранее подобные вмешательства проводились на базе городского Центра эндоскопической хирургии. Однако рост числа нуждающихся в таком лечении привел к организации специализированного третьего отделения непосредственно в Елизаветинской больнице начиная с 2016 года.

Отвечая на вопрос журналиста относительно резкого роста количества травмированных и страдающих заболеваниями суставов, доктор объяснил, что число случаев поражения указанных зон тела неуклонно увеличивается каждый год. Одной из основных причин стало распространение активного образа жизни населения и увлечение различными видами спорта. Кроме того, нельзя игнорировать последствия пандемии коронавируса COVID-19, ставшие причиной обострений многих хронических болезней опорно-двигательного аппарата, в том числе воспалительных процессов типа ревматоидного артрита. Проведенный недавно в столице первый российский конгресс специалистов по вопросам ортопедии и ревматологии специально обсудил проблему влияния ковидной инфекции на здоровье суставов, отметив высокий уровень осложнений и отсутствие четких научных обоснований природы подобных явлений.

Фото: Piter.TV