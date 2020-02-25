День Иоанна Златоуста: традиции и приметы православного праздника

26 ноября православные христиане отмечают праздник – День Иоанна Златоуста. Святой архиепископ Константинопольский появился на свет в обеспеченной семье и получил хорошее образование. За время работы адвокатом он успел выработать в себе навык великолепного оратора.

Иоанн Златоуст

Когда принял веру, Иоанн отправился в пустыню постигать христианство. После 4-летнего аскетизма богослов вернулся в город, принял духовный стан и начал проповедовать. За красноречие и ораторский талант святого прозвали Златоустом.

Иоанн Златоуст является автором седьмой молитвы (в ней содержится 24 малых молитвы по числу часов в сутках). Каждый вечер она обязательна для прочтения православными христианами.

Что можно делать 26 ноября

В этот день многие верующие с утра ходят на службу в храм, а затем торопятся домой, чтобы успеть накрыть праздничный стол. В гости приглашают друзей и родственников. Главным блюдом на столе являются пельмени.

Есть такое поверье, чем больше пельменей будет слеплено и съедено 26 ноября, тем счастливее сложится следующий год.

Что нельзя делать 26 ноября

В православный праздник нельзя ругаться и сквернословить. Считается, что за нецензурной бранью Бог не услышит молитвы.

Ни в коем случае нельзя обманывать в этот день, брать взятки. Иоанн Златоуст всегда жил по букве закона и долгое время преданно служил ему. Также не рекомендуется сушить дома постиранные вещи.

Приметы

В запасе у людей на Руси было много примет. Они позволяли определить погоду на долгое время. И так, если 26 ноября:

— Идет дождь, то следующий год будет удачным и урожайным;

— Вороны громко каркают — к небольшому потеплению;

— Ясное звездное небо — к сильным холодам;

— Снег идет крупными хлопьями — к теплым денькам.

Именины в этот день празднуют: Иван, Герман, Ян и Никифор.

Фото: ru.wikipedia.org, pexels.com