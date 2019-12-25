Диетолог посоветовала запивать вино и шампанское водой

Вода "обладает мочегонным эффектом и выводит все вредные вещества".

Врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с News.ru рекомендовала запивать вино и шампанское водой или разбавлять.

Она рассказала, что вода "обладает мочегонным эффектом и выводит все вредные вещества". Воду можно заменить на любой напиток, но он должен быть обязательно без сахара.Тем, кто не любит запивать напитки, врач советовала пить воду в перерывах между едой.

Запивать водой крепкие напитки не выйдет, их нужно правильно закусывать для защиты слизистой оболочки ЖКТ. В качестве закусок медик предложила мясные и сырные тарелки, салаты.

Ранее диетолог назвал продукты, которыми нельзя закусывать шампанское.

Фото: Piter.tv