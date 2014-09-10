Комздрав рассказал, каких пациентов с коронавирусом госпитализируют в больницы

В основном, в больницу попадают только пациенты в средней, тяжелой и крайне тяжелой степени.

Первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал, каких пациентов госпитализируют с коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире канала "Санкт-Петербург".

По его словам, в больницу попадают только пациенты в средней, тяжелой и крайне тяжелой степени. Также госпитализировать могут легких пациентов, но которые имеют сахарный диабет или другие хронические заболевания.

Также медики отправляют в больницы пожилых людей даже с легкой формой недуга. Это помогает предотвратить быстрое развитие инфекции.

Также Андрей Сарана рассказал, что шатры для вакцинации появятся на Васильевском острове и в парке 300-летия.

Фото: Piter.tv