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Комздрав рассказал, каких пациентов с коронавирусом госпитализируют в больницы
Сегодня, 10:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комздрав рассказал, каких пациентов с коронавирусом госпитализируют в больницы

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В основном, в больницу попадают только пациенты в средней, тяжелой и крайне тяжелой степени.

Первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал, каких пациентов госпитализируют с коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире канала "Санкт-Петербург".

По его словам, в больницу попадают только пациенты в средней, тяжелой и крайне тяжелой степени. Также госпитализировать могут легких пациентов, но которые имеют сахарный диабет или другие хронические заболевания.

Также медики отправляют в больницы пожилых людей даже с легкой формой недуга. Это помогает предотвратить быстрое развитие инфекции.

Также Андрей Сарана рассказал, что шатры для вакцинации появятся на Васильевском острове и в парке 300-летия.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей сарана, комздрав, коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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