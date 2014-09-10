Комздрав рассказал, каких пациентов с коронавирусом госпитализируют в больницы

Первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал, каких пациентов госпитализируют с коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире канала "Санкт-Петербург".
По его словам, в больницу попадают только пациенты в средней, тяжелой и крайне тяжелой степени. Также госпитализировать могут легких пациентов, но которые имеют сахарный диабет или другие хронические заболевания.
Также медики отправляют в больницы пожилых людей даже с легкой формой недуга. Это помогает предотвратить быстрое развитие инфекции.
Также Андрей Сарана рассказал, что шатры для вакцинации появятся на Васильевском острове и в парке 300-летия.
Фото: Piter.tv
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