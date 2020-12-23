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Стало известно, какие виды искусств привлекают жителей Петербурга
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Стало известно, какие виды искусств привлекают жителей Петербурга

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На пике популярности оказалась живопись (+172% за год).

Аналитики сервиса "Авито Услуги" выяснили, какие виды искусств привлекают жителей Петербурга осенью. Об этом 15 ноября стало известно Piter.TV. 

На пике популярности оказалась живопись (+172% за год). Увлечение искусством и ремеслом помогает раскрыть свои таланты и взрослым, и детям, а также развить навыки и получить радость. 

Кроме того, горожан интересуют и отдельные направления в живописи – академический рисунок, композиция, иллюстрация, скетчинг. Спрос на занятия по иллюстрации увеличился на 136%, по композиции – на 70%, а по академическому рисунку – на 47%. 

Самые популярные ремесла у жителей Северной столицы в прошлом месяце – керамика, кройка и шитье, лепка, вязание и работа с эпоксидной смолой. 

Ремесла помогают не только раскрыть творческий потенциал, но и дают возможность экспериментировать с материалами и текстурами. За год (октябрь 2023 года к октябрю 2024-го) спрос на занятия вышивкой увеличился на 900%, на плетение – на 820%, а на лепку – на 211%. Самый большой рост предложения от мастеров по ремеслу вязания крючком – увеличение на 900%. 

Пресс-служба "Авито Услуг" 

Петербуржцы посещают и занятия по музыке. В топе оказались вокал, гитара, фортепиано, барабаны и сольфеджио. За год наибольший рост спроса отмечается на занятия по саксофону (+119%), на втором и третьем местах – обучение игре на синтезаторе (+133%) и флейте (+111%). 

Фото: pxhere 

Теги: виды искусства, ремесло
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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