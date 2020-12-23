Стало известно, какие виды искусств привлекают жителей Петербурга

На пике популярности оказалась живопись (+172% за год).

Аналитики сервиса "Авито Услуги" выяснили, какие виды искусств привлекают жителей Петербурга осенью. Об этом 15 ноября стало известно Piter.TV.

На пике популярности оказалась живопись (+172% за год). Увлечение искусством и ремеслом помогает раскрыть свои таланты и взрослым, и детям, а также развить навыки и получить радость.

Кроме того, горожан интересуют и отдельные направления в живописи – академический рисунок, композиция, иллюстрация, скетчинг. Спрос на занятия по иллюстрации увеличился на 136%, по композиции – на 70%, а по академическому рисунку – на 47%.

Самые популярные ремесла у жителей Северной столицы в прошлом месяце – керамика, кройка и шитье, лепка, вязание и работа с эпоксидной смолой.

Ремесла помогают не только раскрыть творческий потенциал, но и дают возможность экспериментировать с материалами и текстурами. За год (октябрь 2023 года к октябрю 2024-го) спрос на занятия вышивкой увеличился на 900%, на плетение – на 820%, а на лепку – на 211%. Самый большой рост предложения от мастеров по ремеслу вязания крючком – увеличение на 900%. Пресс-служба "Авито Услуг"

Петербуржцы посещают и занятия по музыке. В топе оказались вокал, гитара, фортепиано, барабаны и сольфеджио. За год наибольший рост спроса отмечается на занятия по саксофону (+119%), на втором и третьем местах – обучение игре на синтезаторе (+133%) и флейте (+111%).

Фото: pxhere