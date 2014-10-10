С каждым годом число обслуживаемых светильников в Петербурге растёт, в среднем, на 15 тысяч.

Стало известно, какие районы Петербурга станут светлее в 2022 году за счёт новых систем освещения. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Ленсвет".

В Приморском районе будет освещен крупный участок – улица Савушкина, Яхтенная улица и Приморское шоссе. Также светлее станет в саду Прометей, который находится в Калининском районе, в сквере Воинов-Освободителей и парке Героев-Пожарных.

Также реконструкция освещения пройдёт в квартале от улицы Матроса Железняка до Омской улицы, в районе Ульянки и Купчино и так далее.

С каждым годом число обслуживаемых светильников в Петербурге растёт, в среднем, на 15 тысяч.

Ранее у ЖК "София" на Южном шоссе установили светодиодные светильники.

Фото: Piter.tv