  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус
Сегодня, 9:02
95
nastya960

Петербургский эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус

0 0

Он влияет не только на дыхательные пути.

Коронавирусная инфекция способна влиять на состояние почек и кишечника.  Также COVID-19 взаимодействует с нервной тканью, что ведет к спутанности сознания у пациентов. Об этом в эфире "Россия 24" заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Петербурге Александр Семенов.

Вирус очень сильно влияет на кишку, а также поражает почки у большинства заболевающих пациентов. Функционирование почек ухудшалось у тяжелых  средних пациентов. Также новый вирус может поражать и печень.

Что касается поражения нервной ткани, то это приводит к спутанности сознания и утрате обоняния.  

Комздрав разрабатывает порядок признания медиков пострадавшими от коронавируса.

Фото: pixabay 

Теги: коронавирус, эпидемиолог
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии