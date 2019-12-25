Петербургский эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус

Он влияет не только на дыхательные пути.

Коронавирусная инфекция способна влиять на состояние почек и кишечника. Также COVID-19 взаимодействует с нервной тканью, что ведет к спутанности сознания у пациентов. Об этом в эфире "Россия 24" заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Петербурге Александр Семенов.

Вирус очень сильно влияет на кишку, а также поражает почки у большинства заболевающих пациентов. Функционирование почек ухудшалось у тяжелых средних пациентов. Также новый вирус может поражать и печень.

Что касается поражения нервной ткани, то это приводит к спутанности сознания и утрате обоняния.

Комздрав разрабатывает порядок признания медиков пострадавшими от коронавируса.

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