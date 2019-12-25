Петербуржцам рассказали, как пользоваться смартфоном во время жары

Эксперт напомнил, что телефону нельзя находиться под прямыми солнечными лучами.

В Петербург 5 июля пришла прохлада, однако, по утверждениям синоптиков, ненадолго. Научный сотрудник Института кибербезопасности и защиты информации Политеха Никита Гололобов в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал, как защитить смартфон от жары.

Эксперт напомнил, что телефону нельзя находиться под прямыми солнечными лучами. Держать гаджеты лучше в тени или в сумке. Пользоваться смартфонами можно при температуре не выше +35 градусов.

При воздействии прямых солнечных лучей сильнее всего будет страдать аккумулятор. Также под прямыми солнечными лучами на экране телефона могут появляться тусклые пятна.

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