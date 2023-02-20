Петербуржцам дали рекомендации по выбору красной икры

Ее цвет должен быть красно-желтым или желтоватым.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-диетолог и кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал о полезных свойствах красной икры.

В главном деликатесе новогоднего стола много полезных веществ.

Красная икра – один из самых полезных и диетических продуктов. Самое главное ее достоинство – это омега-3 жирные кислоты. Сочетание витаминов А, Е, D и В делают икру очень полезной для сердечно-сосудистой системы, для пищеварения, для поддержки тонуса кожи. Андрей Бобровский, врач-диетолог

А шеф-повар Егор Целовальников рекомендует в первую очередь обращать внимание на внешний вид икры. Ее цвет должен быть красно-желтым или желтоватым. Ярко-красный цвет икринок может говорить о том, что продукт – имитация.

Имитированная икра абсолютно пустой с точки зрения диетологии продукт. Консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса и прочие добавки под аббревиатурой "Е". Андрей Бобровский, врач-диетолог

Кроме того, при выборе икры стоит смотреть на то, чтобы в банке не было лишнего сока. А выбирая между жестяной и прозрачной, лучше отдать предпочтение второй.

Помимо этого, надо обращать внимание на маркировки, ГОСТ и состав. Еще одна разновидность деликатеса – икра структурированная. По сути, это восстановленная икорная масса.

Ограничить употребление икры нужно детям, особенно до 3 лет, беременным женщинам и пожилым людям, у которых есть склонность к гипертонии. Андрей Бобровский, врач-диетолог

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