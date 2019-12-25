Водителям рассказали, на что обращать внимание при выборе бензина

Есть несколько признаков, которые могут указывать на суррогат.

Стало известно, на что стоит обращать внимание водителям, чтобы выбрать качественный бензин. Автомобилисты должны учитывать при покупке топлива цвет горючего, наличие примесей и воды, запах и расход бензина. Об этом сообщили на портале "Тарантас Ньюс".

Эксперты напоминают владельцам автомобилей, что заправляться нужно на проверенных станциях. При покупке бензина важно обратить внимание на цвет топлива. Оно должно быть прозрачным с желтоватым оттенком. Чтобы понять, есть ли примеси в горючем, нужно капнуть им в небольшую емкость, а затем добавить чуть-чуть марганцовки. Если перед вами суррогат, то он примет розовый цвет. Так можно проверить и наличие воды в бензине.

Кроме того, стоит обращать внимание и на запах топлива. Если он сильный, вероятно, в нем присутствует нафталин или сероводород. Почувствовать яркий запах можно и на расстоянии. После заправки некачественным бензином будет неестественным и выхлоп автомобиля.

Стоит проанализировать и расход топлива. Некачественное горючее быстро заканчивается. Если при привычном маршруте машина требует больше топлива, чем обычно, стоит сменить заправку.

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