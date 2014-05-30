Стало известно, как в Петербурге поддерживают строительство метро

За 2 года город выделил на модернизацию и замену оборудования в метро 11,5 млрд рублей.

Губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78" заявил, что строительство метро в Петербурге позволяет сохранять городская компания, которую создали совместно с банком ВТБ. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 7 декабря.

1 декабря запустили проходческий щит КТ-1 на Красносельско-Калининской линии метро от станции "Путиловская" в сторону "Каретной".

Запуск этого щита – событие очень важное. Это первый участок, который наша городская компания "Метрострой Северной столицы" полностью прокладывает в новых условиях. С первых метров щит работает в плановом режиме и в хорошем темпе. Александр Беглов, губернатор Петербурга

На новом 7-километровом участке появятся четыре станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". Всего задействуют четыре щита диаметром 5,6 м. Они проложат однопутные тоннели навстречу друг другу.

Кроме того, градоначальник подчеркнул, что нужна новая отечественная техника, которая ускорит прокладку метро в Петербурге. Заказом уже занимаются на Обуховском заводе. За 2 года город выделил на модернизацию и замену оборудования 11,5 млрд рублей.

С 1 января 2024 года Петербург передаст все, что связано с проектированием метро, новому куратору – комитету по строительству и его структурам.

Ранее на Piter.TV: Смольный передаст "Метрострою Северной столицы" дополнительные 1,7 млрд рублей на оплату кредита.

Фото: Piter.TV