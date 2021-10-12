Невролог рассказала, как белые ночи влияют на сон

Специалист дала несколько советов, как наладить сон.

Невролог Ольга Семенова рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, как сохранить здоровый сон в период белых ночей. У некоторых людей в это время появляются проблемы с гормоном сна — мелатонином.

Как пояснила специалист, в темное время суток организм переходит в пассивную фазу, и тогда легче заснуть. Если ночью светло, то выработка мелатонина замедляется.

С появлением электричества люди стали меньше спать. Это косвенно связывают с тем, что сильно выросло число людей с избыточной массой тела, как раз из-за нарушения сна.

Свет выполняет две большие функции – бодрит нас, дает мотивацию, ощущение энергии и желание что-то делать. Также он помогает контролировать суточные ритмы. Ольга Семенова.

По словам врача, есть препараты, которые замещают гормон, однако лучше наладить сон простыми способами. Например, повесить темные плотные шторы или пересмотреть свой график.

Фото: Pexels