Эксперты дали советы, как пользоваться смартфоном на морозе

Устройства с iOS предназначены для работы при температуре от 0 градусов до +35.

Низкие температуры негативно сказываются на мобильных устройствах. Эксперты в разговоре с Life.ru рассказали, как снизить урон от холодов.

Устройства с iOS предназначены для работы при температуре от 0 градусов до +35. При частой работе при минусовых температурах смартфон либо отключается, либо через какое-то время может сломаться.

Если устройство находится долго на морозе, а потом попадает в тепло, образовавшаяся на нем влага может также ухудшить работу телефона.

Продлить время пользования поможет силиконовый чехол, так как его теплопроводность гораздо ниже. При этом специалисты во время нахождения на улице советуют держать смартфон в кармане, причем внутреннем.

Также телефон не рекомендуется сразу заряжать после прихода с улицы, перепад температур плохо может сказаться на работе аккумулятора. Лучше после прихода с улицы подождать час.

Держать телефон на морозе можно не больше минуты, поскольку за короткий промежуток времени температура корпуса не успеет понизится. Для тех, кому смартфон на морозе необходим, существуют специальные устройства, которые могут работать при -30 градусах.

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