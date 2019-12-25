Назван способ смыть коронавирус со смартфона

На нем могут храниться микроорганизмы, вирусы, микробы, коронавирус там тоже может быть.

Смартфон может быть одним из источников заражения коронавирусом. Как обезопасить себя и свой гаджет, в интервью радио Sputnik рассказала главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина.

Людмила Мурзина подчеркнула, что смартфоны являются одним из средств распространения заразы. На нем могут храниться микроорганизмы, вирусы, микробы, коронавирус там тоже может быть. Смартфон, как и руки, нужно мыть и обрабатывать дезинфицирующим раствором.

Если у вас смартфон водозащищенный, причем защита должна быть не ниже уровня IP68, то вы можете просто мыть его под краном, все будет хорошо. Людмила Мурзина

Постоянно мыть смартфон, конечно, никто не будет. Проще обработать его поверхность дезинфицирующим средством. В этом средстве при этом не должно быть меньше 60% спирта. Это может быть не очень хорошо для олеофобного покрытия, но от инфекций защитит.

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Фото: Piter.TV