В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали, как чувствует себя спасенная нерпочка

Специалист фонда Елена Андриевская рассказала, что ранее они не выхаживали таких малышей.

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы поделились информацией о состоянии первого пациента, поступившего к ним 6 марта. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

Напомним, первую в этом сезоне нерпу обнаружили в коробке прибрежного кафе в поселке Ладожское Озеро. Вероятно, кто-то из рыбаков принёс её со льда и положил на порог заведения. Специалист фонда Елена Андриевская рассказала, что ранее они не выхаживали таких малышей.

Приближенным по возрасту и по состоянию был Шлиссик. Он тоже был новорожденный, можно сказать, что утром еще в маме, а к вечеру – у нас в Фонде. Однако, у Шлиссика уже были прорезанные зубки, а вес составлял 4,1 кг. У новенькой вес составляет 3,5 кг и зубки прорезались только вот-вот. Это первая не только в нашей, но и в мировой практике столь крохотная пациентка. Елена Андриевская

В первые дни специалисты фонда пристально следили за уровнем сахара в крови малышки, добавляли декстрозу в смесь при необходимости. Кормили ее чаще обычного. Если в среднем перерыв между кормежками составляет три часа, то в данном случае перерыв на обед происходил каждые полтора или два часа. Также малышке дали плюшевую маму.

Это очень сильно помогло, она с ней спит, за ней прячется, лежит с ней рядом, чешет, облизывает, целует и тыкается носиком, то есть считает ее настоящей мамой. Даже когда приходит Вячеслав, животное все-таки понимает, что это человек, а плюшевая игрушка рядом – мама. Мы очень надеемся, что благодаря этой игрушке мы сможем сохранить ее более-менее дикой и она сможет спокойнее вернуться в свою естественную среду обитания. Елена Андриевская

Петербургский Водоканал и Фонд друзей балтийской нерпы напоминают: о любых встречах с детенышами морских млекопитающих обязательно сообщите по телефону: (812) 699-23-99. Опишите его местонахождение, по возможности – отправьте фотографии для оценки состояния животного.

Фото и видео: петербургский Водоканал