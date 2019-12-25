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С 28 на 29 мая метро Петербурга будет работать всю ночь
Сегодня, 11:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 28 на 29 мая метро Петербурга будет работать всю ночь

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Отмечается, что с 2:00 до 4:30 в кассах и автоматах можно будет купить билеты только наличными.

В связи с празднованием Дня города метро Петербурга будет работать всю ночь. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С 28 мая на 29 мая метрополитен будет работать всю ночь. При этом движение ночью будет осуществляться с более длинными интервалами.

Отмечается, что с 2:00 до 4:30 в кассах и автоматах можно будет купить билеты только наличными. При этом на турникете доступны все виды проездных и оплата банковской картой. Также в эту ночь будут работать некоторые городские маршруты.

Также с  27 мая использование масок в Петербурге носит рекомендательный характер.

Фото: Piter.tv

Теги: день города, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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