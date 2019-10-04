Адвокат рассказала, кто может претендовать за возврат средств на оплату ЖКУ

Петербуржцы могут попросить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если они тратят на них более 14% от общего дохода. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" напомнила адвокат Оксана Головачева.

Учитывается совокупной доход семьи: зарплаты, премии, дивиденды, доход с аренды жилья и другие. Кроме того, субсидию могут получить только те, кто зарегистрирован в квартире.

Для этого, чтобы получить субсидию, нужно собрать документы: право собственности на квартиру, паспорт, документ о регистрации, справку о доходах с места работы. Подать документы можно с помощью портала "Госуслуги" или МФЦ.

Льготники получают выплаты ежемесячно в течение полугода. Затем право на субсидию вновь надо подтверждать. При этом оплатить коммунальные услуги нужно по полной стоимости, а после сумма вернется вам. Еще одно условие — квартира не должна быть должником по ЖКУ.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что плата за коммунальные услуги в 2023 году может вырасти на 7,8%.

Фото: Piter.tv