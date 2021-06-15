Председатель комздрава Петербурга рассказал, как остановить третью волну коронавируса

Дмитрий Лисовец напомнил, что сыграть роль в улучшении ситуации может каждый из нас.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, как остановить третью волну коронавируса.

По его словам, распространение заболеваемости может остановить вакцинация, передал слова Лисовца "Петербургский дневник". Развитие эпидемиологической ситуации зависит от каждого.

Я свой выбор сделал – привился сразу же, как появилась такая возможность. Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Петербурга.

Напомним, что горожане могут выбрать из трех вакцин. Есть стационарные пункты вакцинации в медучреждениях, а есть мобильные — в торговых центрах и даже на улице.

Фото: Piter.TV