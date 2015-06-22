Юрист рассказала, как не стать жертвой мошенника-Деда Мороза

Лучше искать аниматора в проверенных организациях.

Юрист Анна Попроцкая рассказала, как не столкнуться с мошенниками в костюмах Дедов Морозов и Снегурочки. Вопрос особенно актуален в преддверии Нового года, когда петербуржцы заказывают на дом аниматоров.

Как рассказала эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург", хороший вариант — заказать аниматора, которого вам посоветуют знакомые, либо обратиться в официальные агентства по организации праздников.

Так как агентство будет оказывать вам услугу, то в идеале стоит заключить с ним договор. Избегайте предложений с предоплатой, а также ситуаций, в которых вам нужно будет назвать код при заказе актера.

Напомним, что приглашать Деда Мороза в детский сад из-за эпидемии коронавируса запрещено.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге пройдет забег Дедов Морозов на короткую и длинную дистанцию.

Фото: Pixabay