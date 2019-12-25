Как изменился раздельный сбор в пандемию коронавируса в Петербурге

Piter.TV узнал у лидеров городских движений по раздельному сбору, какие изменения претерпело обращение с вторсырьем в Петербурге.

Пандемия коронавируса изменила привычный ритм жизни всех жителей Петербурга: горожане в один момент лишились возможности ходить в кафе, культурные учреждения, торговые центры и парки и были вынуждены сидеть дома на самоизоляции. Ежедневные удобства пришлось отложить до лучших времен. Одним из таких удобств для многих петербуржцев была организация приема вторсырья на переработку: районные акции, где без проблем принимали накопленный за месяц пластик, упаковку "тетрапак", стекло и прочие полезные фракции, а также крупные станции и пункты приема вторсырья. Однако пандемия внесла коррективы и в эту деятельность.

Piter.TV узнал у лидеров городских движений по раздельному сбору, какие изменения претерпело обращение с вторсырьем в Петербурге в апреле, мае и июне, охваченных COVID-19.

Екатерина Школенко, организатор акций "Сдавать и не сдаваться", посетовала, что в пандемию по неприятному совпадению перестали работать некоторые компании, установившие контейнеры для раздельных фракций во дворах. Это "усилило упаднические настроения среди сортирующих и сдающих вторсырьё". Из-за запрета массовых мероприятий полностью отменили районные и городские акции по сбору вторсырья, которые по традиции проходят с размахом.

Проблем сейчас стало меньше, потому что большие пункты приема уже начали работу, есть возможность сдать. Но не все могут пользоваться пунктами, так как они по различным причинам расположены, честно говоря, на отшибе (даже "Правила Деления" [станции раздельного сбора в ТЦ "МЕГА"] никому не могут оказаться по пути случайно). Екатерина Школенко

Школенко отметила рост популярности экотакси, которые вывозят вторсырье из квартир и домов по предварительному заказу, но и выбрасывать полезных фракций петербуржцы стали больше: сказывается дороговизна экотакси и обрушившиеся из-за пандемии личные проблемы горожан. Организаторы, однако, стараются помочь людям найти попутчиков или скооперироваться с соседями и разделить сумму за вывоз вторсырья на несколько семей.

В качестве примера своеобразного обхода ограничений, не позволяющих петербуржцам собираться на масштабные акции, организатор "Сдавать и не сдаваться" привела работу компании "Чистый мир". Однако и здесь нашлись подводные камни.

Интересную штуку придумали ребята из "Чистого мира" – они проводят сборы вторсырья даже в условиях ограничений, в "дистанционном режиме": когда просто стоит эколавка и все можно сдать. Но я не завидую тем, кто будет заниматься досортировкой собранного таким образом. На наших акциях волонтеры всегда следят за тем, что и куда кидают посетители, и иногда все равно не успевают сказать "нет, это в соседний мешок", не все разделяющие хорошо разделяют. Должно, наконец, стать очевидно, что систему сбора в переработку не могут поднять на своих плечах волонтеры, и пора уже властям города браться за решение проблемы. Екатерина Школенко

Лидер движения "Круг жизни" Максим Вережинский в ответах на те же вопросы оказался краток, однако также заметил одну тенденцию.

Мы перестали проводить уличные акции, где принимали редкие фракции. Но теперь люди меньше покупают в редком пластике, больше в стандартном, который принимают в пунктах. Максим Вережинский

Конечно, мы не могли не спросить о состоянии раздельного сбора в Петербурге экспертов одноименного крупного движения, работающего по всей России. Сотрудница медиаотдела "РазДельного Сбора" Екатерина Митина также с грустью вспомнила про несостоявшиеся апрельскую, майскую и июньскую акции по сбору вторсырья, которые были приятными и полезными как для горожан, так и для организаторов. Митина рассказала, что многие постоянные участники акций, мужественно накапливающие полезные фракции дома, устали от своего невыгодного положения.

Введение карантина стало, в некотором роде, шоковой мерой, подтолкнувшей сознательных граждан к самоорганизации. На горячую линию и в сообщения группы ВК всё чаще стали приходить SOS-сообщения: балкон забит, дверь в кладовку не открывается, мне скоро в дом будет не войти и т.д. Но очень выручили пункты приёма, находящиеся на открытом воздухе, продолжившие свою работу. Наше движение занималось обоснованием возможности и необходимости работы заготовителей во время действия режима самоизоляции. Потому что сначала была большая неопределенность, относятся ли они к категории предприятий, которым разрешено осуществлять свою деятельность. Мы проработали этот вопрос и выпустили соответствующее заявление. Был момент, когда возникла угроза их закрытия. Но, к счастью, логика и здравый смысл превозобладали. Ведь у сухого и чистого вторсырья риски передачи инфекции гораздо ниже, чем у смешанных отходов. Екатерина Митина

Отвоеванное право для заготовителей дополнили введением так называемой системы шлюзования, когда собранное сырье перед отправкой к переработчикам отстаивается несколько дней на территории заготовителя. Кроме того, отчасти бесконтактным и удобным способом отвезти сырье на переработку стали уже упомянутые экотакси.

Пандемия также перенесла экскурсии на перерабатывающие предприятия, важные форумы вроде международной "Экологии большого города" и выездные мероприятия по экопросвещению, рассказала Митина. Организаторы и волонтеры "РазДельного Сбора" в течение всех "коронавирусных" месяцев старались оставаться на связи с ответственными горожанами, проводили тематические вебинары и подсказывали доступные способы сдачи вторсырья.

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Фото: Piter.TV