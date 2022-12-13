  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев призвали ходить на диспансеризацию
Сегодня, 12:36
51
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев призвали ходить на диспансеризацию

0 0

По словам медика, не нужно стесняться беспокоить врачей.

Заведующая терапевтическим отделением Мариинской больницы, дважды лучший врач Санкт-Петербурга Наталья Гончар в беседе с "Петербургским дневником" рассказала, как часто необходимо проверять состояние здоровья.

Раз в год. Диспансеризация – очень хорошая вещь, я руками и ногами за нее.

Наталья Гончар

По словам медика, не нужно стесняться беспокоить врачей. Даже если ничего особо и не беспокоит.

Мы действительно боремся за больного, если его можно излечить. Но и пациенты должны помочь нам. Ходите на диспансеризацию, потому что ее игнорировать – это, извините, дурость человеческая.

Наталья Гончар

Ранее стало известно, что в Петербурге за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями усилят наблюдение.

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Здоровье+,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии