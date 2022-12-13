Петербуржцев призвали ходить на диспансеризацию

По словам медика, не нужно стесняться беспокоить врачей.

Заведующая терапевтическим отделением Мариинской больницы, дважды лучший врач Санкт-Петербурга Наталья Гончар в беседе с "Петербургским дневником" рассказала, как часто необходимо проверять состояние здоровья.

Раз в год. Диспансеризация – очень хорошая вещь, я руками и ногами за нее. Наталья Гончар

По словам медика, не нужно стесняться беспокоить врачей. Даже если ничего особо и не беспокоит.

Мы действительно боремся за больного, если его можно излечить. Но и пациенты должны помочь нам. Ходите на диспансеризацию, потому что ее игнорировать – это, извините, дурость человеческая. Наталья Гончар

Ранее стало известно, что в Петербурге за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями усилят наблюдение.

Фото: Piter.tv