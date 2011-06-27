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Специалист рассказала, как часто нужно поливать комнатные цветы летом
Сегодня, 15:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Специалист рассказала, как часто нужно поливать комнатные цветы летом

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Также летом нужно подкармливать растения.

Фитодизайнер Елена Носова рассказала, как часто нужно поливать комнатные растения летом.

Специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, что растения нужно поливать, когда просохла 1/3 часть грунта. Проверить это можно при помощи пальца или палочки для суши. Поливать по графику не совсем правильно, так как в каждой квартире разные условия.

Также летом нужно подкармливать растения. Это могут быть любые сбалансированные минеральные удобрения.

Фото: pxhere

Теги: поливка, растения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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