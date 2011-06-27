Специалист рассказала, как часто нужно поливать комнатные цветы летом

Фитодизайнер Елена Носова рассказала, как часто нужно поливать комнатные растения летом.
Специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, что растения нужно поливать, когда просохла 1/3 часть грунта. Проверить это можно при помощи пальца или палочки для суши. Поливать по графику не совсем правильно, так как в каждой квартире разные условия.
Также летом нужно подкармливать растения. Это могут быть любые сбалансированные минеральные удобрения.
Фото: pxhere
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