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На улицах Петербурга увеличилось число автобусов с модернизированными валидаторами

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Всего в Петербурге устройства для оплаты проезда модернизированы в 1269 автобусах на 189 городских и пригородных маршрутах.

На улицах Петербурга увеличилось число автобусов с модернизированными валидаторами. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Валидаторами, способными активировать отложенное пополнение "Подорожника", оснащены еще 110 транспортных средств на маршрутах №№ 94, 98, 151, 152, 177, 222, 249, 270, 272, которые ездят в Выборгском, Калининском, Василеостровском и Краcногвардейском районах.

Всего в Петербурге устройства для оплаты проезда модернизированы в 1269 автобусах на 189 городских и пригородных маршрутах. В планах – оснастить валидаторами с услугой активации отложенного пополнения весь наземный городской транспорт Петербурга. 

Видео: Комитет по транспорту

Теги: автобусы, валидаторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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