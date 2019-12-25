"Алексей" и "Евгения" изнасиловали помощника воспитателя в Пушкине

Подозреваемых задержали по горячим следам.

В воскресенье, 4 апреля, в полицию обратилась 32-летняя жительница Пушкина, работающая помощником воспитателя в ГБДОУ № 19, и заявила об изнасиловании. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, 3 апреля в период с 5 утра до 23:00 в квартире на улице Саперная ее изнасиловали неизвестные по имени "Алексей" и "Евгения".

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам 4 апреля. Ими оказались двое безработных, проживающих в Пушкине. Мужчину и женщину поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее мы писали, что в Ленобласти учащегося техникума подозревают в изнасиловании 15-летней.

Фото: Piter.TV