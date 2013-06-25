На Будапештской мужчины изнасиловали 22-летнюю петербурженку

Подозреваемые в данном преступлении задержаны.

Два петербуржца изнасиловали в квартире на Будапештской 22-летнюю девушку. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Во вторник, 4 мая, в полицию поступило сообщение от К. о том, что двое неизвестных изнасиловали ее подругу. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны два петербуржца 1986 года рождения.

Из больницы в полицию поступила телефонограмма, подтверждающая факт изнасилования. Позже в полицию обратилась сама 22-летняя пострадавшая. Она заявила, что неизвестные мужчины против ее воли воспользовались ее беспомощным состоянием и по очереди вступили с ней в интимную связь. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv