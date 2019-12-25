На Измайловском бульваре заканчивается строительство детского сада на 12 групп

На территории детского сада уже оборудованы спортивная и игровые площадки

На территории ЖК "Галактика" заканчивается строительство детского сада на 12 групп. Среди них – две ясельные группы для детей от года и две – комбинированного типа для детей с общими нарушениями речи, рассказал портал "Строительный Петербург".

В учреждении расположатся детские спальни и игровые комнаты с теплыми полами, зоны для творческих занятий, гимнастический зал, музыкальный зал, бассейн, соляная пещера, медицинский и методический кабинеты.

На территории детского сада уже оборудованы спортивная и игровые площадки. Все прогулочные зоны озеленены, замощены пешеходные дорожки. Проект выполнен с соблюдением требований по обеспечению доступа маломобильных граждан как снаружи, так и внутри здания.

Детский сад строится инвестором и будет безвозмездно передан в собственность города по завершении строительства.

На проспекте Большевиков построили детский сад на 300 мест.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)