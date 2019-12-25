На проспекте Большевиков построили детский сад на 300 мест

Трехэтажное дошкольное учреждение расположено на территории квартала жилого комплекса.

В Невском районе в ЖК "Октябрьская набережная" ввели в эксплуатацию детский сад на 300 мест. Объект дошкольного образования расположен в МО Народный, проспект Большевиков, дом 68, корпус 2, строение 1.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", трехэтажное дошкольное учреждение расположено на территории квартала жилого комплекса. В здании предусмотрено 16 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет. В учреждении есть бассейн, игровые, спальни, залы для музыкальных и физкультурных занятий, комнаты для игр и творчества, помещения для кружков, столовая, медицинский и логопедический кабинеты. Для маломобильных посетителей здесь созданы пандусы, лифт и специально оборудованные санузлы.

Возле детского сада в составе жилого комплекса также оборудованы зоны для спорта и отдыха, есть место для хранения санок, колясок и велосипедов.

Фото: портал "Строительный Петербург"