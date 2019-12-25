В Петербурге задержали мужчину за изготовление порноснимков с участием детей

Задержанный отправлял фотографии во время переписки в Telegram.

Вечером 19 мая в полицию Петербурга обратилась 29-летняя женщина и заявила о незнакомце, который заявил о желании совершить развратные действия в отношении ее дочери 2019 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В период с 00:35 20 мая до 01:38 20 мая этот же незнакомец отправил заявительнице в Telegram порноснимки с участием несовершеннолетних.

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался безработный 34-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Задержанного поместили в изолятор.

Ранее неизвестный изнасиловал маленькую девочку в лесополосе на улице Адмирала Черокова.

Фото: Piter.TV