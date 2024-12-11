Избыток китайских машин скопился на авторынке Петербурга

Эксперты полагают, что для реализации избыточного количества автомобилей в условиях сниженного спроса в начале следующего года автосалонам потребуется несколько месяцев.

К концу года у автодилеров и импортеров автомобилей в Петербурге накопилось значительное количество китайских машин. Об этом информирует "РБК Петербург".

Согласно оценкам представителей отрасли, число непроданных автомобилей составляет примерно 15-20 тысяч единиц. Основной причиной образования таких запасов стало повышение ключевой ставки, которое не было учтено поставщиками. Эксперты полагают, что для реализации избыточного количества автомобилей в условиях сниженного спроса в начале следующего года автосалонам потребуется несколько месяцев.

В прошлом году рынок автомобилей в Петербурге продемонстрировал значительный рост: за первые 11 месяцев было реализовано 68,1 тысячи новых автомобилей, что на 39% превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV