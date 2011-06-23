На Среднерогатской до смерти избили мужчину

Мужчину в подъезде нашла его мать. Пострадавший скончался от полученных травм.

В Московском районе Петербурга мать обнаружила в подъезде избитым своего сына, позднее он скончался в больнице от полученных травм. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 17 декабря в экстренные службы обратилась женщина. Она сообщила, что в подъезде дома 13 корпус 2 по Среднерогатской улице на 7 этаже обнаружила избитым своего 39-летнего сына.

Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа. От полученных повреждений мужчина скончался.

Ранее на Школьной улице из-за возгорания газовой колонки погиб 59-летний мужчина.

Фото: Piter.tv