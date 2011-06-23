На Среднерогатской до смерти избили мужчину

В Московском районе Петербурга мать обнаружила в подъезде избитым своего сына, позднее он скончался в больнице от полученных травм. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 17 декабря в экстренные службы обратилась женщина. Она сообщила, что в подъезде дома 13 корпус 2 по Среднерогатской улице на 7 этаже обнаружила избитым своего 39-летнего сына.
Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа. От полученных повреждений мужчина скончался.
Ранее на Школьной улице из-за возгорания газовой колонки погиб 59-летний мужчина.
Фото: Piter.tv
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