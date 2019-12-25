В Петербурге трое нетрезвых пассажиров избили школьника в трамвае

В том числе они били его по голове аварийным молотком.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, которые в трамвае избили аварийным молотком 14-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Вечером 6 декабря в трамвае произошел конфликт между пассажирами. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой трое нетрезвых граждан нанесли телесные повреждения 14-летнему школьнику. В том числе они били его по голове аварийным молотком.

Водитель трамвая, увидев драку, заблокировал двери вагона и воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыли два наряда вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали нападавших и доставили их в 70 отдел полиции для выяснения обстоятельств. При проверке было установлено, что один из задержанных ранее был судим за грабеж, а также половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

Пострадавший был доставлен в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны