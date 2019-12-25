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В Петербурге трое нетрезвых пассажиров избили школьника в трамвае
Сегодня, 13:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге трое нетрезвых пассажиров избили школьника в трамвае

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В том числе они били его по голове аварийным молотком. 

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, которые в трамвае избили аварийным молотком 14-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны. 

Вечером 6 декабря в трамвае произошел конфликт между пассажирами.  Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой трое нетрезвых граждан нанесли телесные повреждения 14-летнему школьнику. В том числе они били его по голове аварийным молотком. 

Водитель трамвая, увидев драку, заблокировал двери вагона и воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыли два наряда вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали нападавших и доставили их в 70 отдел полиции для выяснения обстоятельств. При проверке было установлено, что один из задержанных ранее был судим за грабеж, а также половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

Пострадавший был доставлен в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны

Теги: драка, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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