Из Ленинградского зоопарка в Новосибирск отправили трёх саймири

Они направились в частный зоопарк.

Три беличьи обезьяны (саймири) из Ленинградского зоопарка отправились в Новосибирск после успешного прохождения ветеринарного контроля. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В грузовом терминале аэропорта Пулково специалисты провели ветеринарный контроль трёх саймири (беличьих обезьян). Животные отправились воздушным транспортом из Ленинградского зоопарка в адрес частного зоопарка, расположенного в Новосибирске.

После завершения контрольных мероприятий три беличьи обезьяны отправились в адрес получателя.

Фото: Россельхознадзор