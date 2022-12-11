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Из Ленинградского зоопарка в Новосибирск отправили трёх саймири
Сегодня, 13:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из Ленинградского зоопарка в Новосибирск отправили трёх саймири

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Они направились в частный зоопарк.

Три беличьи обезьяны (саймири) из Ленинградского зоопарка отправились в Новосибирск после успешного прохождения ветеринарного контроля. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В грузовом терминале аэропорта Пулково специалисты провели ветеринарный контроль трёх саймири (беличьих обезьян). Животные отправились воздушным транспортом из Ленинградского зоопарка в адрес частного зоопарка, расположенного в Новосибирске.

После завершения контрольных мероприятий три беличьи обезьяны отправились в адрес получателя.

Фото: Россельхознадзор

Теги: обезьяны, саймири
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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