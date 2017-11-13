"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 18 серия: Лида решила открыть свой бизнес

Телеканал СТС продолжает выпускать серии семейной картины "Ивановы-Ивановы". Во вторник, 14 ноября выходит 18 эпизод, посмотреть который можно будет после выхода в эфир или на сайте проекта.

Первый сезон семейной картины "Ивановы-Ивановы" потихоньку подходит к концу. Во вторник фанаты сериала увидят 18 эпизод.







В предыдущей серии Лёша уходит из дома из-за мелких ссор с Лидой. За блудным мужем посылают Антона, которому приходится отыгрываться за упрямца в карты. В конечном итоге Лёша возвращается домой.





В новом эпизоде покажут годовщину Лёши и Лиды. Бедному Иванову срочно нужны деньги на кольца, которые он не купил 17 лет назад.







Лиде приходит идея открыть свой бизнес, но женщина понимает, что это удовольствие стоит немалых денег.



А Данилу пригласили сыграть в школьном спектакле. Интересно, что из этого выйдет?







Новый эпизод стартует 14 ноября в 20.00 на телеканале СТС. Не пропустите премьеру!

