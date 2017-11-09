"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 17 серия: Лёша уходит из дома

В понедельник, 13 ноября в эфир телеканала СТС выходит 17 серия семейной картины "Ивановы-Ивановы". Еще больше юмора, семейных проблем и безудержного веселья!

Телеканал СТС не устает баловать фанатов сериала "Ивановы-Ивановы" новыми эпизодами. В понедельник, 13 ноября в эфире появится уже 17 серия доброй и семейной картины.







В предыдущей серии два семейства Ивановых празднуют день рождение Лёши. Иван и Данила даже решают записать видеопоздравление. Но хорошего, как оказалось, про бедного Иванова сказать почти нечего.







В новом эпизоде Лида пытается приучить Лёшу к хорошим манерам. Мужчине такая перспектива не по душе и он решает уйти из дома. Да, сильный пол не любит, когда пытаются изменить их характер. Полина просит Антона уговорить бедного Иванова вернутся домой. Лёша за время своего отсутствия уже успел натворить дел, и Антону приходится отыгрываться за упрямца в карты.







Новую серию можно будет посмотреть 13 ноября в 20.00 на телеканале СТС или на сайте проекта. Не пропустите премьеру!





Видео: промо сериала





Фото: кадры из промо