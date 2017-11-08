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"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 16 серия: Лида делает Лёше пикантный сюрприз

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Семейная картина "Ивановы-Ивановы" успела завоевать сердца многих телезрителей. В четверг, 9 ноября стартует 16 эпизод, посмотреть который можно будет после выхода в эфир или на сайте.

Теплая, веселая, а главное семейная картина "Ивановы-Ивановы" успела завоевать сердца многих телезрителей. День за днем телеканал СТС продолжает радовать фанатов новыми сериями любимого сериала.



В предыдущей серии Лёша проворачивает авантюру по празднованию своего дня рождения в доме богатых Ивановых. Полина с Антоном, в свою очередь, врут об отъезде.



В новом эпизоде настает день рождения Лёши. Иван и Данила решают поздравить отца трогательным видеопоздравлением от его друзей. Но тем крайне трудно говорить что-то хорошее о бедном Иванове. А Лида по совету Полины готовит для мужа пикантный сюрприз. Сможет ли Лида достойно поздравить мужа?



Новая серия картины "Ивановы-Ивановы" стартует 9 ноября в 20.00 на телеканале СТС. Не пропустите премьеру!

Видео: промо сериала

Фото: кадры из сериала 
 

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Категории: Кино

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