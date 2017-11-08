"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 16 серия: Лида делает Лёше пикантный сюрприз

Семейная картина "Ивановы-Ивановы" успела завоевать сердца многих телезрителей. В четверг, 9 ноября стартует 16 эпизод, посмотреть который можно будет после выхода в эфир или на сайте.

Теплая, веселая, а главное семейная картина "Ивановы-Ивановы" успела завоевать сердца многих телезрителей. День за днем телеканал СТС продолжает радовать фанатов новыми сериями любимого сериала.







В предыдущей серии Лёша проворачивает авантюру по празднованию своего дня рождения в доме богатых Ивановых. Полина с Антоном, в свою очередь, врут об отъезде.







В новом эпизоде настает день рождения Лёши. Иван и Данила решают поздравить отца трогательным видеопоздравлением от его друзей. Но тем крайне трудно говорить что-то хорошее о бедном Иванове. А Лида по совету Полины готовит для мужа пикантный сюрприз. Сможет ли Лида достойно поздравить мужа?







Новая серия картины "Ивановы-Ивановы" стартует 9 ноября в 20.00 на телеканале СТС. Не пропустите премьеру!



Видео: промо сериала



Фото: кадры из сериала

