"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 15 серия: Лёша решил устроить вечеринку втайне от хозяев дома

Телеканал СТС не устает радовать новыми сериями семейной картины "Ивановы-Ивановы". Новый эпизод фанаты увидят в среду, 8 ноября.

Праздники закончились, но фанаты сериала "Ивановы-Ивановы" не унывают, ведь можно снова наслаждаться любимой картиной. В среду, 8 ноября стартует новая серия, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте проекта.







В предыдущей серии Антон приходит изрядно пьяным после корпоратива и начинает раздаривать обещания: Лиде он разрешает сделать небольшой огородик, деду завести пчел, а Лёше и вовсе дарит дорогие часы. На утро он начинает жалеть о своих "приступах доброты".







В новом эпизоде Лёша просит отметить день рождения в доме богатых Ивановых. Антон категорически против. Он с Полиной собирается в поездку и не хочет, чтобы в доме устраивали вечеринки. Тогда в голове бедного Иванова созревает план: устроить праздник на неделю раньше, втайне от Полины и Антона. Богачи догадываются о замысле Лёши и решают затаиться на даче, где встречают Лиду.







15 серия 1 сезона картины "Ивановы-Ивановы" стартует 8 ноября на телеканале СТС в 20.00. Не пропустите премьеру!



Видео: промо сериала



Фото: кадры из промо