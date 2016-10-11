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"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 14 серия: Антон обещает членам семьи "золотые горы"

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После длительных выходных зрители вновь смогут посмотреть семейную картину "Ивановы-Ивановы". Новый эпизод стартует во вторник, 7 ноября.

Семейная картина "Ивановы-Ивановы" вновь окажется в строю после праздничных выходных. Новый эпизод выходит 7 ноября на телеканале СТС.



В предыдущей серии Антон случайно разбил нос Даниилу, из-за чего Ивановы снова начинают ругаться. Полина идет к психологу жаловаться на мужа. По ее мнению, супруг стал слишком агрессивен. А Иван и Данила заключили пакт по поводу приглашения Эли на танцы. Девушка не из робкого десятка и решает проучить парней.



В новом эпизоде Антон идет на корпоратив и изрядно перебарщивает с алкоголем. На утро он узнает, что подарил Лёше дорогие часы разрешил Лиде сделать небольшой огородик, а деду - завести пчёл. Теперь Антон не знает, что делать со своей "пьяной добротой"...



Новая серия стартует на телеканале СТС 7 ноября в 20:00. Не пропустите премьеру!  

Видео: промо сериала

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Категории: Кино

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