"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 12 серия: Даниил и Иван борются за возможность попасть на важный прием

Семейная картина "Ивановы-Ивановы" набирает обороты. В среду, 1 ноября выходит 12 эпизод сериала, посмотреть который можно будет сразу после выхода в эфир телеканала СТС или на сайте проекта.

В среду, 1 ноября выходит 12 эпизод семейной картины "Ивановы-Ивановы". Еще больше шуток, забавных ситуаций и, конечно, семейных проблем.







В предыдущей серии бедный Иванов пытался освоить новую должность. Теперь он личный водитель Антона, хотя и не очень добросовестный. Лёша повадился опаздывать на работу и объяснил это тем, что строит дом для семьи. Тогда Антон решает проверить его слова и устраивает субботник для всей семьи. Выясняется, что никакого дома и в помине нет.







Новый эпизод начинается с того, что горе водитель замечает, что его жена выглядит хуже Полины и решает помочь женщине советами по уходу за собой. Антона с Иваном приглашают на прием к губернатору. Иван не особо в восторге от такой возможности и просит вместо себя взять Даниила. Однако выясняется, что на прием идет Эля с Оганян, теперь туда хотят пойти оба парня.







Новая серия картины "Ивановы-Ивановы" стартует 1 ноября. Не пропустите премьеру!



Видео: промо сериала



Фото: кадры из промо