"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 19 серия: Полина узнает о таинственном покупателе горшков

В среду, 15 ноября стартует предпоследняя серия семейной картины "Ивановы-Ивановы", посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте проекта.

Семейный сериал "Ивановы-Ивановы" подходит к концу. В среду, 15 ноября на телеканале СТС выходит 19 серия картины.







В предыдущей серии семьи празднуют годовщину Лёши и Лиды. Бедной Ивановой приходит в голову идея открыть свой бизнес, но женщина сталкивается с некоторыми трудностями. А Данилу приглашают играть в школьном спектакле.







В новом эпизоде Лёша замечает, что Антон постоянно куда-то пропадает. Бедный Иванов пытается проследить за богачем.



Тем временем Данила конфликтует с Петровым, а тот, в свою очередь, вызывает парня на драку.







Аристократка Полина узнает страшную правду. Стал известен покупатель всех ее горшков.



Новая серия картины "Ивановы-Ивановы" стартует 15 ноября в 20:00 на телеканале СТС. Не пропустите премьеру!



Видео: промо сериала



Фото: кадры из промо