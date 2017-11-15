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"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 19 серия: Полина узнает о таинственном покупателе горшков

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В среду, 15 ноября стартует предпоследняя серия семейной картины "Ивановы-Ивановы", посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте проекта.

Семейный сериал "Ивановы-Ивановы" подходит к концу. В среду, 15 ноября на телеканале СТС выходит 19 серия картины.



В предыдущей серии семьи празднуют годовщину Лёши и Лиды. Бедной Ивановой приходит в голову идея открыть свой бизнес, но женщина сталкивается с некоторыми трудностями. А Данилу приглашают играть в школьном спектакле.



В новом эпизоде Лёша замечает, что Антон постоянно куда-то пропадает. Бедный Иванов пытается проследить за богачем.

Тем временем Данила конфликтует с Петровым, а тот, в свою очередь, вызывает парня на драку.



Аристократка Полина узнает страшную правду. Стал известен покупатель всех ее горшков.

Новая серия картины "Ивановы-Ивановы" стартует 15 ноября в 20:00 на телеканале СТС. Не пропустите премьеру!  

Видео: промо сериала

Фото: кадры из промо

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Категории: Кино

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