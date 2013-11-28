  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-министр иностранных дел Литвы заявил, что ЕС заплатил РФ больше, чем Украине в период спецоперации
Сегодня, 20:03
79
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Экс-министр иностранных дел Литвы заявил, что ЕС заплатил РФ больше, чем Украине в период спецоперации

0 0

ЕС затратил на покупку нефти, газа и угля в России больше денег, чем направил Украине в качестве гуманитарной помощи.

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что санкционные меры Евросоюза против России не являются продуктивными. По мнению эксперта, ЕС в период спецоперации на Украине оказал большую поддержку Москве, чем Киеву. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Готовится седьмой пакет санкций. Кого это волнует?

Линас Линкявичюс

Экс-министр отметил, что ЕС затратил на покупку нефти, газа и угля в России больше денег, чем направил Украине в качестве гуманитарной помощи. Он добавил, что с ростом цен на нефть укрепился и рубль. 

Ранее на Piter.tv: президент Литвы призвал Запад проводить в отношении России политику без иллюзий.

Фото: pixabay

Теги: военная спецоперация, еврсоюз, линас линкявичюс, министр иностранных дел литвы, политика, санкции, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии