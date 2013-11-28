Экс-министр иностранных дел Литвы заявил, что ЕС заплатил РФ больше, чем Украине в период спецоперации

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что санкционные меры Евросоюза против России не являются продуктивными. По мнению эксперта, ЕС в период спецоперации на Украине оказал большую поддержку Москве, чем Киеву. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
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Линас Линкявичюс
Экс-министр отметил, что ЕС затратил на покупку нефти, газа и угля в России больше денег, чем направил Украине в качестве гуманитарной помощи. Он добавил, что с ростом цен на нефть укрепился и рубль.
Ранее на Piter.tv: президент Литвы призвал Запад проводить в отношении России политику без иллюзий.
Фото: pixabay
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