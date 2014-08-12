Температурные испытания теплосетей пройдут в Петербурге с 25 марта до 30 апреля

Такие мероприятия проводят не реже раза в 5 лет, в этом сезоне запланировано 98 испытаний.

В Петербурге с 25 марта до 30 апреля пройдут температурные испытания теплосетей. Уже стартует подготовка к отопительному сезону 2025-2026, рассказали в городском комитете по энергетике.

Температурные испытания – часть обязательной диагностической работы по выявлению слабых мест на теплосетях. Если во время гидравлических испытаний, которые проводятся в межотопительный период, сети проверяются на прочность и плотность увеличенным давлением, то во время температурных испытаний – повышением температуры. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Такие мероприятия проводят не реже раза в 5 лет, в этом сезоне запланировано 98 испытаний. На сетях АО "ТЭК СПб" проверка сетей начнется 25 марта, ООО "Петербургтеплоэнерго" начнет испытания 1 апреля, АО "Теплосеть Петербурга" – 2 апреля, а ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" – 9 апреля.

Температура теплоносителя может достигать 130 градусов. Ведомство просит петербуржцев быть внимательными и соблюдать все меры предосторожности. При обнаружении парения, вытекания воды и проседания грунта необходимо сообщить об этом по телефонам: 112 или 004. График проведения работ доступен на сайте комитета.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга