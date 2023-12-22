В Ленобласти 11-летняя девочка получила интимное сообщение от незнакомца

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Всеволожском районе Ленобласти 11-летняя девочка получила от незнакомца сообщение интимного характера. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 30 января обратилась 43-летняя женщина. Она сообщила, что 25 января вечером неизвестный в мессенджере отправил сообщение интимного характера её 11-летней дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее петербурженка обвинила свекра в совершении развратных действий в отношении внуков.

Фото: Piter.tv.