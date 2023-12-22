МегаФон ускорил интернет в курортном городе Зеленогорск

Скорость мобильного интернета в телефонах абонентов, живущих или приезжающих в излюбленный курорт, выросла до 50 Мбит/с. Это стало возможным в результате проведенных работ специалистами оператора - они установили новое оборудование и модернизировали существующие базовые станции в популярных локациях курортного города.

Благодаря апгрейду сети улучшенные скорости интернета стали доступны в центральных скверах курорта: Юность, Победы и Молодежный, а также в Плодовом саду. В не полном феврале 2024 года именно в этих локациях абоненты МегаФона прокачали на 60% большего трафика, чем в других популярных местах Зеленогорска. Новое оборудование полностью удовлетворит растущий спрос абонентов на высокоскоростной интернет в городе-курорте.

Также специалисты вывели на новый уровень сеть в западной части памятника природы "Комаровский берег", расположенного в Зеленогорске. Эта территория, примыкающая к побережью Финского залива, сочетает в себе высокий елово-сосновый лес и песчаные дюны. Теперь абонентам МегаФона, проводящим время на свежем воздухе, доступен интернет на скорости до 50 Мбит/с.

Город Зеленогорск является излюбленным местом отдыха как для петербуржцев, так и для гостей северной столицы: здесь находится много рекреационных и заповедных зон, памятников природы и культуры, большое количество музеев и санаториев. Ежегодно мы наблюдаем, как растет интернет-трафик в локации. Мы уже фиксируем рост активности в сети Зеленогорска по сравнению с прошлым годом на 27%. Поэтому инженеры МегаФона развивают сеть, чтобы даже в пиковые нагрузки обеспечивать абонентам комфортное пользование нашими услугами. Максим Токаренко, директор МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Модернизация в Зеленогорске также позволила повысить ёмкость сети и улучшить покрытие мобильной связью и интернетом на Приморском и Зеленогорском шоссе. Автомобилисты, прибывающие в город или следующие транзитом в Выборг или Санкт-Петербург, смогут использовать онлайн-навигаторы, уточнить прогноз погоды, связаться с родными и близкими и воспользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

Фото: unsplash