Жители Ленобласти обогнали петербуржцев в онлайн-гонке

Поселки Ленинградской области обошли Санкт-Петербург по среднемесячному объему интернет-трафика на одного жителя. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенную информацию по передаче данных с базовых станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Лидером по интернет-активности стал поселок Репино. В среднем на клиента оператора в этом населенном пункте ежемесячно приходится свыше 13 ГБ трафика, которого хватит, чтобы просмотреть онлайн 4 фильма в HD качестве. На втором месте – поселок Рощино в Выборгском районе, здесь абоненты компании используют порядка 9 ГБ. Замыкает тройку деревня Чудский Бор Тосненского района Ленинградской области, где абонент МегаФона загружает 8 ГБ в месяц. Для жителей этих населенных пунктов мобильный интернет, вероятно, является альтернативой фиксированному доступу в сеть. В свою очередь петербуржцы используют значительно меньше интернет-трафика, чем жители в области – всего 5-6 ГБ в месяц.

Для улучшения качества связи и увеличения зоны покрытия специалисты МегаФона развернули сеть четвёртого поколения в поселке Курба и деревне Лукинская Подпорожского района, поселке Шархничи Лодейнопольского района и селе Сарка Тихвинского района Ленинградской области. В результате проведённых работ на сети сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE. Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивает мгновенное соединение и чистый звук.

Средняя скорость передачи данных в смартфонах абонентов достигает 25 Мбит/с. Этого более чем достаточно, для решения базовых задач: получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в HD-качестве, а общения в соцсетях и мессенджерах.

При развитии инфраструктуры в регионе мы уделяем особое внимание малым населенным пунктам. Как правило, абоненты в поселках, деревнях и селах не имеют доступа к фиксированному интернету, основной источник коммуникации с внешним миром для них – мобильная связь. В рамках программы "Устранение цифрового неравенства" стабильная мобильная связь и быстрый интернет пришли в отдаленные от столицы локации. Теперь еще больше жителей могут пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами наравне с горожанами. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге

В рейтинге городов по потреблению трафика на одного абонента Санкт-Петербург занимает первую строчку в тройке лидеров, чуть менее активно потребляют трафик абоненты в городах Кириши и Пушкин.

Фото: unsplash