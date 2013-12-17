Скорость сети от "МегаФона" в Петербурге и Ленобласти выросла на треть

В 2021-м году объем потребления трафика по сравнению с прошлым годом вырос на 45%.

Оператор сотовой связи "МегаФон" провел модернизацию инфраструктуры и построил новые базовые станции. Благодаря этому скорость мобильного интернета абонентов в Петербурге и Ленобласти выросла почти на треть.

Обновление коснулись более 2 тыс. базовых станций, еще 90 были запущены. География включает в себя Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский, Ломоносовский районы. Они являются лидерами по потреблению мобильного трафика. Также скорость улучшилась в отдельных населенных пунктах Подпорожского, Бокситогорского, Лодейнопольского и Сланцевского районов. Численность населения в некоторых из них менее 50 человек, например, в Хевроньино, Прокушево.

Как рассказал директор отделения "МегаФона" в Петербурге и области Владимир Бакалов, компания учитывает рост потребления трафика, и потому старается развивать свою инфраструктуру и модернизировать сеть. Обновление позволяет пользоваться мобильной связью и Интернетом без задержек. По данным независимого исследования международной компании Ookia, Интернет оператора является самым быстрым в Северной столице и соседнем регионе.

Соглашение с правительством Ленобласти о развитии телекоммуникационной инфраструктуры 47-го региона было подписано на ПМЭФ-2021.

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